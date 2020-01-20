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  4. Rıfat Ataş Bursa’ya atandı

Rıfat Ataş Bursa’ya atandı

KARABÜK HABERLERİ  | 20.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı.Meslek hayatına 1996’da Karabük’ün Yenice ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde mühendis olarak başlayan ve 3 yıldır Karabük Orman İşletme Müdürü olarak görevini sürdüren Rıfat Ataş, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı.Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan atamanın ardından Ataş, kentte veda ziyaretlerine başladı.Rıfat Ataş kimdir?1970’te Karabük’te doğan Ataş, liseyi Karabük Demir Çelik Lisesi’nde okurken, 1994’te İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden mezun oldu.

Rıfat Ataş Bursa’ya atandı

Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Meslek hayatına 1996’da Karabük’ün Yenice ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde mühendis olarak başlayan ve 3 yıldır Karabük Orman İşletme Müdürü olarak görevini sürdüren Rıfat Ataş, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan atamanın ardından Ataş, kentte veda ziyaretlerine başladı.
Rıfat Ataş kimdir?
1970’te Karabük’te doğan Ataş, liseyi Karabük Demir Çelik Lisesi’nde okurken, 1994’te İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden mezun oldu. 1996’da Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde mühendis olarak meslek hayatına başlayan Rıfat Ataş, 1998’de Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Eğriova Şefi olarak atandı. 2004 yılında Karabük Keltepe Şefi olan Ataş, 2009’da Karabük Orman İşletmesi Müdür Yardımcılığı, 2011 yılında Eskipazar Orman İşletme Müdürü ve 2012’de Safranbolu Orman işletme Müdürü görevlerini yürüttü. 2016 yılında Karabük Orman İşletme Müdürü olan Ataş, bir hafta öne Orman Genel Müdürlüğü atama kararıyla Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Ataş, evli 2 çocuk babasıdır.

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Eflani
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Eskipazar
Betül Eczanesi
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