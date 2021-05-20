SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. River Plate'de orta saha oyuncusu kaleye geçti

River Plate'de orta saha oyuncusu kaleye geçti

20.05.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libertadores Kupası 4. grupta oynanan River Plate-Santa Fe müsabakasında Arjantin ekibi River Plate 20 futbolcusunun koronavirüse yakalanmasından dolayı maça yedek oyuncusuz ve kalecilerinden yoksun çıktı. Arjantin temsilcisi, orta saha oyuncusunu kaleye geçirdiği karşılaşmayı 2-1’lik galibiyetle tamamladı.

River Plate'de orta saha oyuncusu kaleye geçti

Copa Libertadores 4. Grupta Arjantin takımlarından River Plate, Kolombiya ekibi Santa Fe ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te karşı karşıya geldi. Müsabakada ev sahibi ekipte dikkat çeken bir detay yaşandı.

112

River Plate takımı, 20 oyuncusunun koronavirüse yakalanmasından dolayı müsabakaya 20 futbolcusundan yoksun çıkmak zorunda kaldı. Karantinada bulunan futbolcuların arasında kalecileri de bulunan Arjantin ekibinde orta sahada görev alan Enzo Perez, bu karşılaşmada kaleyi korudu.

Söz konusu maçta River Plate takımının yedek kulübesi de boş kaldı. 20 futbolcusu karantinada olan River Plate, karşılaşmada değişiklik yapamadı ve müsabakayı başladığı 11 ile noktaladı.

Maçı River Plate, 2-1’lik skorla kazanırken, ev sahibi ekibin gollerini Angileri ve Alvarez kaydetti. Santa Fe’de ise Osorio rakip fileleri havalandıran isim oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
İskoçya şampiyonu Rangers, ligi namağlup bitirdiİskoçya şampiyonu Rangers, ligi namağlup bitirdi
Anahtar Kelimeler:
Arjantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray'a tazminat darbesi!

Galatasaray'a tazminat darbesi!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.