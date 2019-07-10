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Rıza Çalımbay: Benim için iki önemli kulüp var. Biri Sivasspor, ikincisi Beşiktaş

SİVASSPOR HABERLERİ  | 10.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kendisi için hayatta iki önemli kulübün olduğunu söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Birincisi doğduğum, büyüdüğüm yer Sivas, ikincisi de Beşiktaş’tır, başlayıp bitirdiğim yerdir. İkisinde de çok başarılı olmak istiyorum” dedi.

Rıza Çalımbay: Benim için iki önemli kulüp var. Biri Sivasspor, ikincisi Beşiktaş

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Sivasspor, kamp hazırlıklarını Gerede’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışmalar öncesi İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hedeflerinin her zaman ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu ifade ederek, “Her şeyden önce aldığımız takımda oyuncu sayısı çok azdı ve transfer yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar istediğimiz şekilde olmadı. Yönetim ve biz transfer için uğraşıyoruz. Çok oyuncumuz gitmiş. Defans, orta saha ve forvette oyuncu çok az. Mutlaka takviye yapmamız lazım, zaman da daralıyor. Hedefimiz belli. Bizim, benim olduğum yerde hedefimiz yukarıda olur. Arkadaşlarımız bir an önce katılırsa çalışmalarımız daha güzel olacak. Onlar takıma alışacak, biz takıma alışacağız. Ondan sonra da başarı gelecek” şeklinde konuştu.

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"KAMP ÇALIŞMA AÇISINDAN MÜKEMMEL GEÇİYOR"

Kamp çalışmalarına değinen tecrübeli teknik adam, “Kamp mükemmel, bir sorunumuz yok ve dört dörtlük gidiyor. Bugüne kadar çok az oyuncuyla çalışıyorduk. Asker arkadaşlarımız vardı. 7 genç arkadaş daha aldık. Onun için eksiklik açısından sıkıntı yaşadık ama çalışma açısından mükemmel geçiyor” dedi.

"VAR SİSTEMİNİN ÇOK FAYDASI VAR"

Yeni göreve gelen TFF ve MHK yönetimleri hakkında konuşan Çalımbay, “İkisi de mükemmel insanlar, Nihat başkan, Zekeriya ağabeyimiz olsun. Zekeriya ağabey bizim büyüğümüz Beşiktaş’tan. Türk futboluna büyük şeyler vereceklerdir. Bu sene daha iyi olacaktır. VAR sistemi daha düzenli işleyecektir. İlk sene hatalar olabilir. VAR sisteminin çok faydası var. Yeter ki biz onu güzel şekilde kullanalım. Bence bu sene daha büyük faydası olacak” ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN İKİ ÖNEMLİ KULÜP VAR. BİRİ SİVASSPOR, İKİNCİSİ BEŞİKTAŞ"

Sivasta başarılı olmak istediğini sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, “Ben Sivaslıyım ve buraya isteyerek geldim, istediler de geldim. Ben burada başarılı olmak istiyorum. Benim için iki kulüp çok önemlidir hayatımda. Birincisi doğduğum, büyüdüğüm yer Sivas, ikincisi de Beşiktaş’tır, başlayıp bitirdiğim yerdir. İkisinde de çok başarılı olmak istiyorum. Burada tek hedefim Sivas’ın başarısı. Ama taraftarlarımıza çok iş düşüyor. Çok iyi şeyler başaracaksak onların desteği şart” diye konuştu.

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Beşiktaş Rıza Çalımbay Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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