SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık

Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık

SİVASSPOR HABERLERİ  | 06.11.2020 08:18 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Karabağ’ı 2-0 yendiği maçın ardından konuştu. Çalımbay, "Takımımı tebrik ediyorum. İnşallah sakat arkadaşlarımız da iyileşip takıma katıldıktan sonra bambaşka bir takım olacağız" dedi.

Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık

UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 2-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, maçta oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu söyleyerek, “Bizim mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çünkü kazandığımız taktirde şansımız devam edecekti. Bunun için bu maçta her şeyimiz ile oynadık. Kesinlikle bir rotasyon düşünmedik. Gözümüzde Galatasaray maçı yoktu. Bizim için önemli olan bu maçtı. Bazı kesimler bu şekilde düşünebilir. Oynamayan arkadaşlarımızın çoğu zaten sakattı. Maçın başından sonuna kadar saha ve oyun üstünlüğü bizimdi. İkinci yarının sonlarına doğru onlar da daha çok pas yaptılar ama bunu bilerek yaptık” dedi.

"TAKIMIMI TEBRİK EDİYORUM"

Deneyimli teknik adam, alınan galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ederek, "Birincisi takımımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. İkincisi ise beş günde iki maç oynadık. İki gün sonrada Galatasaray maçına çıkacağız. Bu şekilde takımda sakatlar olması gayet normal. Şu anda bizim kadar maç oynayan başka bir takım yok. Bu da zaman zaman sıkıntılar yaşatabiliyor. Biz de şu anda bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tek beklentimiz Galatasaray maçından sonra verilecek ara. O arayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sakat arkadaşlarımızın takıma katılması ile hem ligde hem de Avrupa kupası maçlarına daha hazır bir şekilde olacağız. Ben takımıma ve oyuncularımıza güveniyorum. İnşallah sakat arkadaşlarımız da iyileşip takıma katıldıktan sonra bambaşka bir takım olacağız" diye konuştu.

(İHA)

ÖZET | Sivasspor - Qarabag: 2-0ÖZET | Sivasspor - Qarabag: 2-0


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Rıza Çalımbay'dan Karabağ için 3 değişikRıza Çalımbay'dan Karabağ için 3 değişik
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Sivasspor ilk 3 puanını aldı!
Sivasspor ilk 3 puanını aldı!
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sivasspor'dan Avrupa'da bir kayıp daha!
Sivasspor'dan Avrupa'da bir kayıp daha!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
CANLI | İspanya'da gol yağmuru! 8. gol geldi...
CANLI | İspanya'da gol yağmuru! 8. gol geldi...
Sivasspor’un A takım listesi belli oldu
Sivasspor’un A takım listesi belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık
'Güzel bir galibiyet aldık'
ÖZET | Sivasspor - Qarabag: 2-0
Sivasspor ilk 3 puanını aldı!
Rıza Çalımbay, Karabağ için 3 değişikliğe gitti
Rıza Çalımbay'dan Karabağ için 3 değişik
Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
Sivasspor'un Avrupa'daki maçının hakemi değişti!
Sivasspor Hatayspor maçına hazır
Sivasspor Hatayspor maçına hazır
Marcelo Goiano, takımdan ayrı düz koşu yaptı
Marcelo Goiano takımdan ayrı koştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.