Rıza Çalımbay: Hiçbir takım hazır değil

Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ederken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay da kulüp sitesine açıklamada bulundu.

Ligde bazı takımların hala transfer yaptığını söyleyen Çalımbay, “Oyuncular geliyor, gidiyor. Hiçbir takım hazır değil. Aradan sonra lig bambaşka şekil alacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı bizim için çok önemliydi. Kendi sahamızda ilk hafta şansız bir maç kaybettik. Onu telafi etmemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık ve iyi de gidiyordu. Mağlup duruma düştük ama son 10 dakika güzel goller attık. İyi bir galibiyetle döndük ve bu bizim için iyi bir moral oldu. Takım açısından iyi bir güven oldu” şeklinde konuştu.

"LİGDE KOLAY MAÇ YOK"

Süper Lig'de 4. haftayı BAY geçireceklerini, ardından da milli maç haftasına gireceklerini kaydeden Rıza Çalımbay, “Bu arayı iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 18 gün maç yapmayacağız. Ligde kolay maç yok. İyi mücadele etmezseniz, iyi konsantre olmazsanız, hep oyunun içinde olmazsanız kazanma şansınız olmuyor. Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki araya iyi bir moralle girelim. Milli maç arasında hazırlık maçı da yapabilirsek bizim için muhteşem olacak. Takıma yeni gelen arkadaşlarımız var. Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Uyum süreci yaşayan arkadaşlarımız var. Bu ara bizim mükemmel oldu” ifadelerini kullandı.