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Rıza Çalımbay: Liglerin başlama tarihini çok erken buluyorum

SİVASSPOR HABERLERİ  | 08.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını değerlendirirken, "Ben bu tarihleri çok erken buluyorum. Bu tarihlerde olmaması gerekiyor. Çünkü şu anda halen risk var" dedi.

Rıza Çalımbay: Liglerin başlama tarihini çok erken buluyorum

Kırmızı-beyazlı ekibin deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamada bulundu. Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin haziranda başlatılmasına ilişkin aldığı kararı değerlendirerek, tarihe olumlu bakmadığını ve riskin devam ettiğini söyledi.

"TARİHİ OLUMLU BULMUYORUM"

Çalımbay, "Ben liglerin başlama tarihini çok erken buluyorum. Bu tarihlerde olmaması gerekiyor. Çünkü şu anda halen risk var. Biz de maçları oynamayı çok istiyoruz, çünkü en avantajlı takımlardan bir tanesi biziz ama bu virüs devam ettiği sürece bence maçları oynamamak gerekiyor. Ben tarihi olumlu bulmuyorum" diye konuştu.

"RİSKİN ÜZERİNE GİTMEMEK GEREKİYOR"

Kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Rıza Çalımbay, “Biz antrenmanları bir aydan beri bireysel olarak yapıyoruz zaten. Bizim açımızdan idman sorunu yok. Haftaya yavaş yavaş çalışmalara başlayacağız. Ama ben maçların başlangıç tarihinin değişeceğine inanıyorum. Bu açıklanan tarih yanlış oldu, bunu değiştireceklerine inanıyorum. Şu anda vakalar düştü ama çoğalabilir. Bunlar varken maçların oynanması ayrı bir risk taşır. Riskin üzerine gitmemek gerekiyor. Onun için ben bu tarihlerin inşallah değişeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

"MAÇLAR EYLÜL'DE OYNANSIN"

Çalımbay, maçların eylül ayında oynanması önerisinde bulunarak, “Kalan 8 maçımız Eylül ayında, risk olmayan ortamda oynanırsa biz kesinlikle o maçlardan en iyi şekilde ayrılacağız. Ama açıklanan tarihte maçları oynatırlarsa bizim için çok büyük problem olabilir. Zor maçlarımız var. Bir de seyircisiz oynayacağız o maçları. O yüzden bizim için zor olur" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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