YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale SMA hastası bebek için çıkacak

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale SMA hastası bebek için çıkacak

01.04.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale SMA hastası bebek için çıkacak

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda finale çıkan milli sporcu Rıza Kayaalp, şampiyon olursa para ödülünü SMA hastası bebeğin tedavisi için kullanacağını açıkladı.

Rıza Kayaalp, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, SMA hastası Eslem Fatma Altındağ için 2 ay önce bir canlı yayın yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O gün babasının gözyaşları, Eslem Fatma'nın durumu beni çok etkiledi ve kendime şu sözü verdim, 'Avrupa Şampiyonası'nda Eslem Fatma için güreşeceğim ve eğer inşallah şampiyon olursam, ödülümün tamamını Eslem Fatma'nın tedavi masrafına katkı için kullanacağım.' Bugün 3 maçımı da kazanarak çok şükür finale kaldım. Eslem Fatma'mız için belki benim ödülüm kalan ücretin tamamına yetmeyebilir, sizlerden de bu masrafı tamamlamak için yardımlarınızı bekliyorum. Hep birlikte bu ücreti tamamlayabiliriz onlara iki bayram yaşatalım hep birlikte. Ayrıca Eslem Fatma için seferber olan Yozgatlı hemşerilerime de çok teşekkürler. Avrupa Şampiyonası finalinde görüşmek üzere, dualarınızı esirgemeyin."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadeleBitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele
Muğla'da çam fıstığı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandıMuğla'da çam fıstığı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Nisan Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:25
Öğle
12:57
İkindi
16:31
Akşam
19:20
Yatsı
20:40
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.