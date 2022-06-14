YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı

Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı

14.06.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı

RİZE (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde kalıcı olabilmek için mevcut kadronun korunmaya çalışıldığı ve takviyelerle güçlendirildiği belirtildi.

İç ve dış transferin devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "İç transferde Süper Lig'e yükselmemize katkı sağlayan Cansu Öncel, Deniz Üstün, Arzu Özdemir, Eydina Topçu, Sümeyya Özcan ile birer yıllık yeni sözleşme imzalanmış, dış transferde ise Gizem Kazalı kadromuza katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, transferlerin devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandıRize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildiPiyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi

Rize Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
02:38
Sabah
04:38
Öğle
12:23
İkindi
16:23
Akşam
19:58
Yatsı
21:49
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Yapmanız gereken çok basit: Külotu çıkarıp...

Yapmanız gereken çok basit: Külotu çıkarıp...

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.