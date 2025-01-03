Rize'de inanılmaz anlar! Mert Günok duvar ördü... Görenler gözlerine inanamadı! Boş kaleyi auta gönderdi...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 30 dakikası geride kalırken Mert Günok yaptığı kurtarışlarla damgasını vurdu. Rizespor'un kaçırdığı pozisyon ise sosyal medyada gündem oldu.

MERT GÜNOK DAMGASINI VURDU

Karşılaşmanın ilk yarım saatinde Mert Günok adeta kalesinde duvar ördü. Milli kaleci, ilk 30 dakikada Rizesporlu oyuncularla girdiği bire bir pozisyonlarda gol izni vermedi ve skoru 0-0'da tutmayı başardı.

RİZESPOR İNANILMAZI KAÇIRDI

Hızlı gelişen Çaykur Rizespor hücumunda arka direkte bomboş kalan Sowe'un vuruşunda Mert Günok mutlak gole engel oldu. Devamında Sow'un son çizgiden kale alanına çevirdiği topta yakın mesafeden bomboş durumdaki Varesanovic üstten auta gönderdi.