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  4. Rize'de inanılmaz anlar! Mert Günok duvar ördü... Görenler gözlerine inanamadı! Boş kaleyi auta gönderdi...

Rize'de inanılmaz anlar! Mert Günok duvar ördü... Görenler gözlerine inanamadı! Boş kaleyi auta gönderdi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.01.2025 20:34
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Verilen 1 haftalık aranın ardından zor günler geçiren Bşeiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasına siyah - beyazlıların milli file bekçisi Mert Günok damgasını vururken, Rizespor'un kaçrıdığı pozisyon dikkat çekti. İşte detaylar...

Rize'de inanılmaz anlar! Mert Günok duvar ördü... Görenler gözlerine inanamadı! Boş kaleyi auta gönderdi...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 30 dakikası geride kalırken Mert Günok yaptığı kurtarışlarla damgasını vurdu. Rizespor'un kaçırdığı pozisyon ise sosyal medyada gündem oldu.

MERT GÜNOK DAMGASINI VURDU

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Karşılaşmanın ilk yarım saatinde Mert Günok adeta kalesinde duvar ördü. Milli kaleci, ilk 30 dakikada Rizesporlu oyuncularla girdiği bire bir pozisyonlarda gol izni vermedi ve skoru 0-0'da tutmayı başardı.

RİZESPOR İNANILMAZI KAÇIRDI

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Hızlı gelişen Çaykur Rizespor hücumunda arka direkte bomboş kalan Sowe'un vuruşunda Mert Günok mutlak gole engel oldu. Devamında Sow'un son çizgiden kale alanına çevirdiği topta yakın mesafeden bomboş durumdaki Varesanovic üstten auta gönderdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 45+1'
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
1 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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