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Rize İl Özel İdaresi karla mücadeleye hazır

RİZE HABERLERİ  | 23.12.2020 14:01 | Son Güncelleme

Rize İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan makine parkındaki iş makinelerinin kış sezonu bakımları tamamlanarak, karla mücadeleye hazır hale getirildi.Kış aylarının gelmesiyle birlikte Rize merkez ve ilçelere bağlı 346 köy yolunda karla mücadele çalışması yürüten Rize İl Özel İdaresi, 67 araç ve 68 personelden oluşan ekibi ile vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 2020-2021 yılı kış dönemi hazırlıklarını tamamladı.6 bin 943 kilometre yol ağı ile Türkiye’de uzunluk olarak 5.

Rize İl Özel İdaresi karla mücadeleye hazır

Rize İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan makine parkındaki iş makinelerinin kış sezonu bakımları tamamlanarak, karla mücadeleye hazır hale getirildi.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte Rize merkez ve ilçelere bağlı 346 köy yolunda karla mücadele çalışması yürüten Rize İl Özel İdaresi, 67 araç ve 68 personelden oluşan ekibi ile vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 2020-2021 yılı kış dönemi hazırlıklarını tamamladı.
6 bin 943 kilometre yol ağı ile Türkiye’de uzunluk olarak 5. sırada bulunan Rize İl Özel İdaresi, sorumluluk alanında bulunan yolların olası kar yağışında kısa sürede açılabilmesi için gerekli planlamaları yaptı.

Rize İl Özel İdaresi karla mücadeleye hazır

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