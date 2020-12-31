Rize protokolünden yıl başı gecesi çalışanlara ziyaret

Rize’de protokol yıl başı gecesinde görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret etti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile yeni yıl kutlamaları için Rize’nin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Çiftekavak uygulama noktasında uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret eden Başkan Metin ve beraberindeki heyet burada görev yapan güvenlik güçleriyle bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Belediye Başkanı Metin, yılbaşında alınan tedbirlere ilişkin ziyarette bulunduğu İl Jandarma, Polis noktaları ve İtfaiyede Emniyet Müdürü Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Dedebağı ile istişareler yaparak değerlendirmelerde bulundu. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “İnşallah 2021 ülkemiz için güzel bir yıl olur" dedi.

