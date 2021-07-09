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Rize'de 10 kilo 253 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

09.07.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 10 kilo 253 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de 10 kilo 253 gram esrar ile bir miktar Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İyidere ilçesinde oturan M.Y'nin uyuşturucu imal edip sattığı ve kullanmak için uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine evi ile eklentilerinde arama yaptı.

Uyuşturucu dedektör köpeği "Atak" desteğindeki aramada, 10 kilo 253 gram kubar esrarın yanı sıra 232 kök Hint keneviri bitkisi ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

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