Rize'de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Adnan Menderes Bulvarı'nda A.H. yönetimindeki 08 DB 094 plakalı otomobil ile Yunus Emre K'nin kullandığı 34 LG 470 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Yunus Emre K'nin otomobili de yol kenarında beklemedeki Sultan M. idaresindeki 53 BA 840 plakalı otomobile çarptı. Bir süre sürüklenen Sultan M'nin aracı, kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Yaralanan Yunus Emre K. ile beraberindeki Zeynep Nazlı ve Mahiye K, A.H'nin aracındaki Mehmet K, Ufuk T. ve Memduh K. ile Sultan M. ve beraberindeki Kübra T. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

