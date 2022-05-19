Rize'de arızalanan taş yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Kemer köyü mevkisindeki tünelde, sürücüsü öğrenilemeyen 53 ABR 168 plakalı taş yüklü kamyon arızalandı.

Sürücünün yol kenarına park ettiği araca Nusret Göral yönetimindeki 53 ABP 811 plakalı taş yüklü kamyon çarptı.

Araçta sıkışan Göral, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Göral, Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz