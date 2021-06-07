Rize'de çalıştığı inşaatın dokuzuncu katından düşen işçi öldü

RİZE (AA) - Rize'de çalıştığı inşaatın dokuzuncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alipaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatın dokuzuncu katında çalışan Kadir Baran (37), dengesini kaybederek düştü.

Baran'ın iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Baran'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Rize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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