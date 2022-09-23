YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de derede mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı

Rize'de derede mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı

23.09.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de derede mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı

RİZE (AA) - Pazar ilçesinde derede mahsur kalan köpek, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Hemşin deresine düşen köpeğin dere kenarındaki yüksek istinat duvarı sebebiyle kıyıya çıkamayıp mahsur kaldığını gören duyarlı vatandaşlar AKUT ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler botla dereye inerek akıntıya kapılma riski olan köpeği bulunduğu yerden bota alıp kıyıya çıkardı.

Acıktığı anlaşılan köpeğe, ekiplerce mama verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattıRize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı
Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandıAnkara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Esenler'de husumetlisini silahla ateş ederek öldüren zanlı yakalandıEsenler'de husumetlisini silahla ateş ederek öldüren zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Rize akut

Rize Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:16
İkindi
15:40
Akşam
18:22
Yatsı
19:42
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.