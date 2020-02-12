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Rize’de eğitime kar engeli

RİZE HABERLERİ  | 12.02.2020 18:30 | Son Güncelleme

Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada 13 Şubat Perşembe günü Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin izinli sayılacağı, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.Rize’de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında il genelinde 3 gün eğitime ara verilmişti.

Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada 13 Şubat Perşembe günü Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin izinli sayılacağı, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.
Rize’de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında il genelinde 3 gün eğitime ara verilmişti. Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulları tarafından izili sayılacakları belirtildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenler okul müdürlüklerince izinli sayılacaktır."
Çamlıhemşin ve Pazar ilçesinde mevcut kar örtüsünün kalkmamış olması nedeniyle ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

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