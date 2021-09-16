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Rize'de evinde esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

16.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de evinde esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde evinde esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine S.V'nin Sulak köyündeki evi ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, evin balkonunda, yeni toplanmış, torba içerisinde kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 680 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından zanlı S.V. gözaltına alındı.

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