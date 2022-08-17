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Rize'de "Ilıca suyu" olduğuna inanılan suyun içmeye uygun olmadığı tespit edildi

17.08.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Sağlık Müdürlüğü: -"Andon ılıca suyu diye bilinen halkımızın da bu amaçla faydalı olduğuna inanarak kullandığı suyumuz ile ilgili yapılan detaylı inceleme de suyun halihazırda içilmesinin uygun olmadığı tespit edilmiştir"

Rize'de "Ilıca suyu" olduğuna inanılan suyun içmeye uygun olmadığı tespit edildi

RİZE (AA) - Rize'de "Ilıca suyu" olarak bilinen ve bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan suyun analiz sonuçlarına göre içmeye uygun olmadığı bildirildi.

Rize Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ılıca suyu olduğu düşüncesi ile merkeze bağlı Küçükçayır mevkiindeki kayadan çıkan suya rağbet gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Andon ılıca suyu diye bilinen halkımızın da bu amaçla faydalı olduğuna inanarak kullandığı suyumuz ile ilgili yapılan detaylı inceleme de suyun halihazırda içilmesinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple ilgili kurumlarımız ivedilikle bilgilendirilmiş, akabinde de vatandaşımızın suyu kullanmaya devam etmesi üzerine suyun içilmesinin sağlık açısından uygun olmadığını belirtir yazının ilgili yere asılmasına gerek duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

- İçme suyu olarak kullanılan suda sorun yok

Bölgedeki çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Halkımızın rağbet ettiği söz konusu suyumuz ile ilgili yine belli periyotlarla yeniden tahlil ve tetkikler yapılacak olup, düzelmesi durumunda halkımız bilgilendirilecektir. İlimiz genelinde nüfusunun büyük bir çoğunluğu tarafından içme suyu olarak kullanılan Andon şebeke suyu ile ilgili ise herhangi bir sıkıntı olmayıp, düzenli tetkikleri yapılmakta ve güvenle içilebilir durumdadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rize'de bir çok noktada köylerde yer altı sularının kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "İçinde bulduğumuz mevsimin özelliklerinden dolayı köylerimizde kullanılan arıtılmayan, klorlanmayan düzensiz suların bakımlarının çok iyi takip edilmesi, depo temizliklerinin sıklıkla yapılmasının çok büyük önem arz ettiğini bir kez daha ivedilikle hatırlatmak isteriz." bilgisi aktarıldı.

Rize'de

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