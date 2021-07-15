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Rize'de kamyonet çay bahçesine devrildi: 2 yaralı

15.07.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kamyonet çay bahçesine devrildi: 2 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada, sürücü ve eşi hafif yaralandı.

Taner Akbulut'un kullandığı kamyonet, Balıkçı köyünde bulunan çay bahçesine devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta sürücü Akbulut ile eşi Melahat Akbulut hafif yaralandı.

Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kamyonet çekici yardımıyla çay bahçesinden çıkarıldı.

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