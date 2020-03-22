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Rize'de kolonunda çatlak oluşan 11 katlı bina tahliye edildi

RİZE HABERLERİ  | 22.03.2020 01:11 | Son Güncelleme

Rize'de kolonunda çatlak oluşan 11 katlı bina tahliye edildi

RİZE (AA) - Rize'de kolonunda çatlaklar oluşan 11 katlı apartman tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın ana kolonunda, akşam çatlamalar meydana geldi.

Binadan gelen sesi duyan ve hafif yan yattığını hisseden bazı apartman sakinleri, kısa sürede evlerini boşalttı.

İhbar üzerine Rize Belediyesi, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek binayı tamamen tahliye etti.

Binanın yıkılma ihtimaline karşı, her iki caddeden geçiş bariyerlerle kapatıldı. Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Bina yönetimi başkanı Gökhan Sarı, AA muhabirine, 2017'de yaptırdıkları inceleme sonucunda apartmanın tahliye edilmesi gerektiğinin ortaya çıktığını belirterek, "Yıkım kararı almak için uğraştık ama istenmedi. Binada çatlaklar oldu. Şimdi tahliye edildi." dedi.

Sarı, "Eşyaların alınmasının ardından kentsel dönüşüm kararıyla bina yıkılacak. Mağdur olmamaları için bazı aileler öğretmenevine, bazıları yurda yerleştirildi. Bazıları ise kendi evlerine geçti veya köylere çıktı." diye konuştu.

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11 katlı bina boşaltıldı Rize

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