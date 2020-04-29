Rize'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri Türkiye'ye minnettar

Ramazan ayı nedeniyle bir işletme ile anlaşan RİÜDER öğrencilerin yemek ihtiyacını karşıladı. Bazı aileler ise öğrencilerin günlük yemek ihtiyaçlarını kendi evlerinde yapıp öğrencilere götürerek yardımlaşmaya destek verdi.

Rize Uluslararası Öğrenci Derneği (RİUDER), bu 150 öğrencinin yaşadığı toplam 30 evde ihtiyaç tespiti yaptı. Rize Valiliği ve Türk Kızılay ile yürütülen kampanyayla öğrencilerin eksikleri giderildi.

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Dünyanın birçok ülkesinden Rize'ye gelerek eğitimlerini sürdüren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelerine dönemeyip evlerinde kalan yabancı öğrencilerin aileleri, Türkiye'ye ve yetkililere çocuklarına zorlu süreçte sahip çıktıkları için yayınladıkları videolarla teşekkür etti.

Rize'de yaklaşık 150 yabancı öğrencinin çeşitli sorunlarla karşılaştığını tespit ettiklerini aktaran Kanbur, "Amacımız onların Türkiye'de çektiği sıkıntılara yardımcı olmak. Onlara kardeş olmak, bir ağabey misali elimizi açmak. Kovid-19 salgınında uluslararası öğrencilerin daha fazla mağduriyet yaşadığını fark ettik. Maddi sıkıntı nedeniyle ülkelerine gidemeyip burada kalmak zorunda kaldılar. Evlerinden çıkamıyorlar." diye konuştu.

RİÜDER Başkanı Hüseyin Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde kentteki yabancı öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını tespit ettiklerini; buna göre çalışma yürüttüklerini belirtti.

Görüntülerde Ürdün, Uganda, Endonezya, Gana, Lübnan, Burkina Faso ve Kosova gibi pek çok ülkeden ailelerin, "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Rize" ifadeleriyle duygularını dile getirdiği görülüyor.

Kanbur, "Onların her türlü problemleri ile ilgileniyoruz. Evlerinde sıcak yemek ve farklı desteklerimiz oluyor. Öğrencileri bu zor günlerde sıkıntıda kalsın istemiyoruz." dedi.

Öğrencilerin de bunları aileleriyle paylaştığını belirten Kanbur, "Aileleri bu yaklaşım karşısında video çekerek evlatlarına göndermiş. Videoda Türkiye'nin sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti aktardılar. Bu memnuniyet elbette bizi daha çok motive etti." ifadelerini kullandı.

