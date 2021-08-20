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Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

20.08.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

RİZE (AA) - Rize'de etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru şiddetini artırdı.

Merkeze bağlı bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle mazgalların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öte yandan, Gülbahar Mahallesi Dağ Dibi yolunda da oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

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İkindi
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Akşam
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Rize Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

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