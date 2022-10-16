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Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

16.10.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Raul Manuel Da Silva Peixoto idaresindeki 34 EVF 416 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi'nde yol kenarında park halinde olan 53 FJ 717 plakalı otomobile çarptı.

Takla attıktan sonra bir süre sürüklenen araçtaki sürücü ile Tuğba Da Silva Peixoto yaralandı.

Yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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