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Rize'de yamaç paraşütü yaparken düşen kişi yaralandı

RİZE HABERLERİ  | 09.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Rize'de yamaç paraşütü yaparken düşen kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de yamaç paraşütü yaparken bir evin bahçesine düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Ömer Yılmaz, yamaç paraşütü yapmak üzere Çoparçılar Mahallesi Srahoz Tepesi'ne gitti.

Uçuş için hazırlıklarını tamamlayan Yılmaz, atlayıştan kısa süre sonra paraşütün koltuğunun evin saçağına çarpması sonucu evin bahçesine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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