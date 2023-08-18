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Rize’nin yeni valisi İhsan Selim Baydaş ayağının tozu ile yatırımları yerinde inceledi

18.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valiler Kararnamesi ile Rize Valisi olarak atanan ve 2 gün önce görevi devralan İhsan Selim Baydaş, ayağının tozu ile Rize’de yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Rize’nin yeni valisi İhsan Selim Baydaş ayağının tozu ile yatırımları yerinde inceledi

Rize’nin yeni valisi İhsan Selim Baydaş, yanında Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Bakanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve beraberindeki ekiple birlikte Rize’de yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni hizmete giren acil servisi ziyaret eden Baydaş sonrasında yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi inşaatını inceledi. Buradaki inceleme ve brifingin ardından Rize merkezde inşaatı devam eden millet bahçesi projesi ile kentsel dönüşüm alanını da inceleyen Vali Baydaş, RTEÜ rekreasyon alanını ve ardından, merkeze bağlı Fener Mahallesi’nde bulunan Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri’ni inceledi. Vali İhsan Selim Baydaş ardından İyidere Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Baydaş, projelerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından herkesin gündeminin felaketten etkilenen 11 il olduğunu ancak yatırımların ufak tefek aksamalarla da olsa devam ettiğinin kaydeden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş “Ülkede bir deprem yaşadık, deprem yaşadıktan sonra da hepimiz gündemimizi o tarafa doğru döndürdük. Görüyoruz ki işlerde devam etmeye başladı. Ufak tefek aksamalar yaşansa da ana yatırımlar hem şehir merkezindeki kentsel dönüşüm hem burada gördüğümüz lojistik merkez, şehir hastanesi, millet bahçesi gibi yatırımlar ülke adına da ekonomik değer ifade eden yatırımlar. Lojistik merkez de tamamlanıp hizmete açıldıktan sonra ülke ekonomisine ciddi anlamda etki edeceği için inşallah devam edecek, devam edeceğini de hep birlikte göreceğiz” dedi.

Güneysu Kaymakamlığı görevi sona erdikten sonra 2017 yılında Rize’den ayrıldıktan 6 yıl sonra Rize’ye vali olarak geldiğinde birçok şeyin değiştiğinin ve yatırımların arttığının altını çizen Baydaş “Dostların hepsi duruyor burada ama çokça iş yapılmış. Onu çok memnuniyetle gördüm. Şehir merkezini, o kentsel dönüşümü görünce çok mutlu oldum. Yapılan işler, üzerine konulan işler beni çok memnun etti. Çokta işimiz olduğunu görüyorum. Yapılan birçok iş var, takip edeceğimiz bir çok iş var” şeklinde konuştu.

Daha önce Güneysu Kaymakamlığı yaptığı dönemden şehre hakim olduğunu, bu nedenle de mutlu olduğunu kaydeden Vali Baydaş “Şuna seviniyorum; ‘Burası neresidir acaba? Bu iş kimindir? Bu yol nereye çıkıyor? Bu işin sorumlusu kimdir?’ diye bir düşüncem yok. Az çok her yeri biliyoruz, bildiğimiz, tanıdığımız yerde çalışıyoruz. Bugün 2. Günümüz, gezmeye de öyle başladık. İnşaatları, şantiyeleri geziyoruz. Belki gelmek gitmek isteyecekler olacak ama yolda karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

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