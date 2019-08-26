SPOR

Rizespor'dan El Kabir'in tesislerde unutulduğu haberine yalanlama

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor’un dün evinde oynadığı Demir Gurup Sivasspor maçına ilişkin çıkan ‘El Kabir tesiste unutuldu’ şeklindeki haberler hakkında Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bir açıklama yaparak haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Rizespor'dan El Kabir'in tesislerde unutulduğu haberine yalanlama

Yaptığı açıklamada El Kabir’in sakatlanmasından dolayı ligin ilk 2 haftasında aldıkları 6 puanın sevincinin eksik kaldığı dile getiren Bakır, “Çaykur Rizesporumuz'un ligin ilk 2 haftasında topladığı 6 puanın önemi büyük. Lige bu şekilde başlamak bizim ve takımımız adına mutluluk verici. Ama aldığımız galibiyetlerin buruk sevincini yaşıyoruz. El Kabir’in durumu bizleri çok üzdü. Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok değerli. Takımımıza çok önemli takviyeler yaptık fakat hala eksik noktalarımız var. Transferde olmazsa olmazımız en doğru tercihi bulabilmek. Rizespor'da oynamak isteyen, sadece para kazanmak amacında olmayan, duruşuyla takımına katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmaya devam edeceğiz. El Kabir’e çok üzüldük. Galibiyet sevincimiz eksik kaldı. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. Hem teknik özellikleri hem de savaşçı ruhu bizim için çok katkı sağlayıcı. Kabir maalesef şanssız bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre aramızda olamayacak” dedi.

Futbolcunun tesislerde unutulması gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını, El Kabir’in maç öncesi tedavisinin uzun süreceğinin anlaşılması üzerine takım otobüsünün hareket ettiğini dile getiren Bakır yaşanan olayı, “Üzüldüğümüz başka bir nokta ise sakatlandığı gün asılsız haberlerin çıkmış olması. Rizespor tesisleri ile stadyum arası 5 dakika sürmüyor. Futbolcu unutuldu diye bir şey olmaz. Futbolcunun maç öncesi tedavisi vardı. Tedavi uzayacağı anlaşılınca takım gecikmesin diye stadyuma hareket etti ve bir yöneticimiz tesislerde kalarak El Kabir’in stadyuma gidişine yardımcı oldu. Basında son zamanlarda duyumlar üzerinden yapılan haber sayılarındaki artış düşündürücü boyutlarda” ifadeleriyle anlattı.

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
Kartal'dan yasa dışı bahis açıklamasıKartal'dan yasa dışı bahis açıklaması
Rizespor transferi skorboarddan duyurduRizespor transferi skorboarddan duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rizespor El Kabir Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sergen Yalçın'dan kötü haber

Sergen Yalçın'dan kötü haber

Süper Lig'de transfer bombası

Süper Lig'de transfer bombası

Eski milli sporcu hayatını kaybetti

Eski milli sporcu hayatını kaybetti

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Rize'den Vedat Muric ve Ali Koç itirafı!

Rize'den Vedat Muric ve Ali Koç itirafı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Rizespor'da ayrılık

Rizespor'da ayrılık

Rizespor'dan çifte transfer

Rizespor'dan çifte transfer

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rizespor'dan El Kabir'in tesislerde unutulduğu haberine yalanlama

Rizespor'dan yalanlama

Hasan Kartal: Yasa dışı bahis, hem ülkeye, hem de spora zarar veriyor

Kartal'dan yasa dışı bahis açıklaması

Yan Sasse, Çaykur Rizespor'da

Rizespor transferi skorboarddan duyurdu

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçında El Kabir'in ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun maçta ayağı kırıldı

Hasan Kartal: Liseyi 6 senede bitirdim, 15 yaşında evden kaçtım

''Liseyi 6 senede bitirdim''

Dario Melnjak: Rize'de daha mutlu günlerim olsun isterim

Melnjak Rize'de çok mutlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.