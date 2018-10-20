Robinho: Fenerbahçe Sivas'tan çıkamaz

Sivasspor, ligde çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zorlu 90 dakika öncesi Yiğidolar'da Douglas ve Kone gibi yıldızlar yok.

1 / 10 Ancak takımın en büyük hücum silahı Robinho, sahada olacak.