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Robinho: Fenerbahçe Sivas'tan çıkamaz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Sivasspor, ligde çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zorlu 90 dakika öncesi Yiğidolar'da Douglas ve Kone gibi yıldızlar yok.

Robinho'dan Fenerbahçe itirafı

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Ancak takımın en büyük hücum silahı Robinho, sahada olacak.

Ancak takımın en büyük hücum silahı Robinho, sahada olacak.
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Ligdeki son 2 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Robinho, milli arayı da çok iyi geçirdi.

Ligdeki son 2 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Robinho, milli arayı da çok iyi geçirdi.
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Fenerbahçe karşılaşması öncesi takımı motive eden Brezilyalı futbolcu, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Fenerbahçe karşılaşması öncesi takımı motive eden Brezilyalı futbolcu, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.
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Saha içinde Sivasspor'a liderlik eden ve özellikle gençlerle yakından ilgilenen tecrübeli futbolcu, müthiş kariyerinin hakkını fazlasıyla veriyor.

Saha içinde Sivasspor'a liderlik eden ve özellikle gençlerle yakından ilgilenen tecrübeli futbolcu, müthiş kariyerinin hakkını fazlasıyla veriyor.
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Robinho'nun takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda da şu ifadeleri kullandı:

Robinho'nun takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda da şu ifadeleri kullandı:
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"Ligde üst sıraları hak ediyoruz"

"Ligde üst sıraları hak ediyoruz"
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"Biz kaliteli bir takımız."

"Biz kaliteli bir takımız."
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"Taraftarımızın desteğiyle Fenerbahçe'yi buradan çıkartmayalım."

"Taraftarımızın desteğiyle Fenerbahçe'yi buradan çıkartmayalım."
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"Gücümüzü herkese gösterelim."

"Gücümüzü herkese gösterelim."
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"Ligin başında taraftarımızı üzdük ancak kazanıp onlara 3 puan hediye edebiliriz." (FANATİK)

"Ligin başında taraftarımızı üzdük ancak kazanıp onlara 3 puan hediye edebiliriz." (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Sivasspor robinho Fenerbahçe

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