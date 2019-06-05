Rocco Commisso Fiorentina'yı satın alıyor

İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina el değiştiriyor.

Sky Sport Italia'nın haberine göre ABD'li ünlü iş adamı Rocco Commisso, Fiorentina'yı satın almak için 160 milyon euro teklif etti. 170 milyon euro isteyen Fiorentina'nın sahipleri Della Valle kardeşlerin, anlaşma yoluna gideceği belirtildi.

Görüşmeler için İtalya'ya giden Commisso, Della Valle kardeşlerle büyük ölçüde anlaşırken imzaların kısa süre içerisinde atılması ve devir teslimin yapılması bekleniyor.

MLS ekiplerinden NY Cosmos'un da sahibi olan Rocco Commisso, geçen yıl bir diğer İtalyan devi Milan'ı satın almak istemiş ancak 500 milyon euro teklif etmesine karşın bu teklif reddedilmişti.





