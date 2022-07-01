Roche Türkiye'nin Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Lideri Omar Kamal oldu

İSTANBUL (AA) - Roche İlaç Türkiye'nin Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Liderliği pozisyonuna Omar Kamal atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana Roche'un Kanada ve Suudi Arabistan organizasyonlarında çeşitli görevler üstlenen Omar Kamal, 1 Temmuz itibarıyla Roche İlaç Türkiye'nin Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Lideri olarak görev alacak.

Kamal, Roche İlaç Türkiye Liderlik Ekibi Üyesi olarak çalışmalarını yürütecek.

Omar Kamal, Western Ontario Üniversitesi biyoloji/genetik bölümünden onur derecesi ile mezun olduktan sonra York Üniversitesi'nde muhasebe yöneticiliği üzerine çalışmalarda bulundu ve New Mexico Public Accountancy Board'dan yeminli mali müşavirlik lisansını aldı. Profesyonel kariyerine 2004'te Ernst & Young'da başlayan Omar, ardından GE Healthcare Kanada'da birkaç yıl boyunca çeşitli finans görevleri üstlendi. Omar, Haziran 2015'te Roche'a katılarak kariyerine Roche İlaç Kanada'da İş Birimi Kontrolörü olarak devam etti.

