YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Roche Türkiye'nin Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Lideri Omar Kamal oldu

Roche Türkiye'nin Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Lideri Omar Kamal oldu

01.07.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roche Türkiye'nin Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Lideri Omar Kamal oldu

İSTANBUL (AA) - Roche İlaç Türkiye'nin Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Liderliği pozisyonuna Omar Kamal atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana Roche'un Kanada ve Suudi Arabistan organizasyonlarında çeşitli görevler üstlenen Omar Kamal, 1 Temmuz itibarıyla Roche İlaç Türkiye'nin Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Lideri olarak görev alacak.

Kamal, Roche İlaç Türkiye Liderlik Ekibi Üyesi olarak çalışmalarını yürütecek.

Omar Kamal, Western Ontario Üniversitesi biyoloji/genetik bölümünden onur derecesi ile mezun olduktan sonra York Üniversitesi'nde muhasebe yöneticiliği üzerine çalışmalarda bulundu ve New Mexico Public Accountancy Board'dan yeminli mali müşavirlik lisansını aldı. Profesyonel kariyerine 2004'te Ernst & Young'da başlayan Omar, ardından GE Healthcare Kanada'da birkaç yıl boyunca çeşitli finans görevleri üstlendi. Omar, Haziran 2015'te Roche'a katılarak kariyerine Roche İlaç Kanada'da İş Birimi Kontrolörü olarak devam etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldıCüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı
Ankara'daki sağanak nedeniyle bir kişi öldü, kayıp bir kişi ise aranıyorAnkara'daki sağanak nedeniyle bir kişi öldü, kayıp bir kişi ise aranıyor
Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybettiBursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:29
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.