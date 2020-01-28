Galatasaray'a flaş transfer müjdesi! Resmen açıklandı

İtalyan ekibi Roma, Atalanta'dan Brezilyalı stoper Roger Ibanez'i 8+2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı. Bu transfer sonrası Roma'da stoper rotasyonundaki oyuncusu sayısı (Chris Smalling, Mert Çetin, Gianluca Mancini, Juan Jesus, Federico Fazio ve Rober Ibanez) 6'ya yükseldi.

Gerçekleşen Ibanez transferinin ardından Roma'nın, Mert Çetin'i satın alma opsiyonu olmadan Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

GALATASARAY 6 AY İÇİN 500 BİN EURO TEKLİF ETTİ

Galatasaray, Mert Çetin için daha önce 850 bin Euro bedelle 1.5 yılllık kiralama teklifi yapmış ancak Roma Kulübü bunu reddetmişti. Galatasaray bunun üzerine teklifini 6 ay ve 500 bin Euro kiralama bedeli olarak değiştirmişti.