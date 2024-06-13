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Roma'dan Icardi'ye çağrı! ''20 gol garanti''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.06.2024 11:30
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Roma'nın efsane oyuncusu Vincent Candela'dan Mauro Icardi için flaş ifadeler kullanıldı. Candela, "Santrfor 20 golü garantilemeli ve Icardi gibi golcüyle bu garanti" dedi.

Roma'dan Icardi'ye çağrı! ''20 gol garanti''
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük takımların radarına yeniden giren Mauro Icardi için Roma'nın efsanesinden ilginç bir çağrı geldi.

"20 GOL GARANTİ"

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Candela, "Transferlere nereden başlardınız?" sorusuna Icardi üstünden cevap verdi.

Candela, "Alınması gereken en önemli oyuncular bir santrfor ve bir defans oyuncusu. Santrfor 20 golü garantilemeli ve Icardi gibi golcüyle bu garanti. Umarım Ghisolfi (Roma'nın yeni sportif direktörü) İtalya Ligi'ne hazır, 19 yaşında bir genç getirebilir. Leao'yu beklemiyorum ama yeni bir Leao bulmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Roma galatasaray icardi
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