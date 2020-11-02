SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Roma'nın eski takım kaptanı Totti, Kovid-19'a yakalandı

Roma'nın eski takım kaptanı Totti, Kovid-19'a yakalandı

İTALYA HABERLERİ  | 02.11.2020 17:50 | Son Güncelleme

Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Roma'nın eski takım kaptanı Totti, Kovid-19'a yakalandı

İtalya Serie A ekibi Roma'nın unutulmaz ismi Francesco Totti corona virüsüne yakalandı. Herhangi bir semptom göstermeyen Totti'nin yanı sıra eşi Ilary Blasi'nin de risk altında olduğu kaydedildi..

Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma'nın eski yıldızı Totti'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Haberde eski yıldız futbolcunun ateşi olduğu ve kendisini halsiz hissettiği kaydedildi.
Totti'nin kendisini Torrino semtindeki villasında karantinaya aldığı ifade edildi.

Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, 12 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Koronavirüsü atlattı, golünü de attı!Koronavirüsü atlattı, golünü de attı!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Galatasaray transferi bitirdi
Galatasaray transferi bitirdi
Aykut Kocaman sürprizi
Aykut Kocaman sürprizi
Bektaş dönemi sona erdi
Bektaş dönemi sona erdi
Fransa'da Burak Yılmaz rüzgarı
Fransa'da Burak Yılmaz rüzgarı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Galibiyeti soyunarak kutladı!
Galibiyeti soyunarak kutladı!
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roma'nın eski takım kaptanı Totti, Kovid-19'a yakalandı
Futbol dünyasının efsane ismi koronavirüse yakalandı
Lazio'dan mucize: +5 ve +8!
Muriqi 11'de başladı... Lazio, Torino'yu 4-3 yendi!
Cristiano Ronaldo döndü, Juventus kendini buldu!
Koronavirüsü atlattı, golünü de attı!
Ibrahimovic, Milan'ı sırtlamaya devam ediyor
Ibrahimovic, gollerine devam ediyor
Inter Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
Bir dev daha Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo koronavirüsü yendi!
Ronaldo koronavirüsü yendi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.