Roma'nın eski takım kaptanı Totti, Kovid-19'a yakalandı

İtalya Serie A ekibi Roma'nın unutulmaz ismi Francesco Totti corona virüsüne yakalandı. Herhangi bir semptom göstermeyen Totti'nin yanı sıra eşi Ilary Blasi'nin de risk altında olduğu kaydedildi..
Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma'nın eski yıldızı Totti'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Haberde eski yıldız futbolcunun ateşi olduğu ve kendisini halsiz hissettiği kaydedildi.
Totti'nin kendisini Torrino semtindeki villasında karantinaya aldığı ifade edildi.
Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, 12 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. (AA)
'Dorukhan’ın Avrupa’ya gideceğini düşünüyorum'
Galatasaray yeni Ozan Tufan'ın peşinde
Devre arası G.Saray'dan ayrılıyor
Larin sezona iyi başladı
Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trabzonspor’da teknik direktör seferberliği
BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
Muriqi 11'de başladı... Lazio, Torino'yu 4-3 yendi!
Koronavirüsü atlattı, golünü de attı!
Fenerbahçe'ye Perotti müjdesi!
Ozan Tufan, İngiliz devine transfer oluyor!
Bayern Münih, Köln'e şans tanımıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum