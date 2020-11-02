Roma'nın eski takım kaptanı Totti, Kovid-19'a yakalandı

İtalya Serie A ekibi Roma'nın unutulmaz ismi Francesco Totti corona virüsüne yakalandı. Herhangi bir semptom göstermeyen Totti'nin yanı sıra eşi Ilary Blasi'nin de risk altında olduğu kaydedildi..

Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma'nın eski yıldızı Totti'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haberde eski yıldız futbolcunun ateşi olduğu ve kendisini halsiz hissettiği kaydedildi.

Totti'nin kendisini Torrino semtindeki villasında karantinaya aldığı ifade edildi.

Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, 12 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. (AA)

