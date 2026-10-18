Roma - Slovan Bratislava Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Roma ile Slovan Bratislava, 20 Ekim 2026 saat 22:00'de Olimpico'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Roma, Avrupa sahnesinde Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde güncel hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor.
Roma (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 17 puanla 2. sırada.
Slovan Bratislava (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. (Slovakya Süper Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi.
Roma, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Hücumda Donyell Malen öne çıkarken, defansta yaşanan eksiklikler dikkat çekiyor.
Roma kadrosunda Mile Svilar (Sakat - Ayak Parmağından Sakat), Bryan Cristante (Sakat - Diz Sakatlığı), Paulo Dybala (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Manu Kone (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Slovan Bratislava kadrosunda Mykola Kukharevych (Sakat), Adam Griger (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Donyell Malen 6 golle Roma'nın en çok gol atan oyuncusu konumunda.
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