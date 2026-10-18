Roma - Slovan Bratislava Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Roma Salı 22:00 Slovan Bratislava

Roma ile Slovan Bratislava, 20 Ekim 2026 saat 22:00'de Olimpico'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Roma, Avrupa sahnesinde Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde güncel hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Lig Durumu Roma 2. İtalya Serie A Ligi O 7 G 5 B 2 M 0 P 17 16 Attığı Gol 3 Yediği Gol +13 Averaj Gol Durumu (Toplam) Roma 16 / 3 İç Saha / Deplasman Performansı R Roma İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 1 / 0 Gol 10 – 3

Roma (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 17 puanla 2. sırada.

Slovan Bratislava (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. (Slovakya Süper Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Roma G B B G G tüm kulvarlar Roma 2-0 Genoa İtalya Serie A Ligi G

Roma 3-4 Real Madrid Şampiyonlar Ligi M

Como 0-0 Roma İtalya Serie A Ligi B

Roma 2-2 Inter İtalya Serie A Ligi B

Torino 0-2 Roma İtalya Serie A Ligi G Slovan Bratislava tüm kulvarlar Spartak Trnava 0-3 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G

Slovan Bratislava 0-3 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi M

MFK Skalica 1-1 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi B

Komarno 1-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G

Nitra 1-3 Slovan Bratislava Slovakya Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Roma, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Hücumda Donyell Malen öne çıkarken, defansta yaşanan eksiklikler dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Roma 4 eksik Mile Svilar Bryan Cristante Paulo Dybala Manu Kone Slovan Bratislava 3 eksik Mykola Kukharevych Adam Griger Manasse Kianga

Roma kadrosunda Mile Svilar (Sakat - Ayak Parmağından Sakat), Bryan Cristante (Sakat - Diz Sakatlığı), Paulo Dybala (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Manu Kone (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Slovan Bratislava kadrosunda Mykola Kukharevych (Sakat), Adam Griger (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Donyell Malen Roma 6 Gol 0 Asist Paulo Dybala Roma 0 Gol 4 Asist Matias Soule Roma 2 Gol 1 Asist Gianluca Mancini Roma 0 Gol 2 Asist

Donyell Malen 6 golle Roma'nın en çok gol atan oyuncusu konumunda.