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Roma - Slovan Bratislava Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Roma, Slovan Bratislava ile 20 Ekim 2026'da Olimpico'da Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. İki takımın son performansları merakla bekleniyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Roma - Slovan Bratislava Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Roma
Salı 22:00
20.10.2026
Slovan Bratislava
Stadyum: Olimpico Yayın: tabii Spor

Roma ile Slovan Bratislava, 20 Ekim 2026 saat 22:00'de Olimpico'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Roma, Avrupa sahnesinde Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde güncel hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Lig Durumu

Roma

2. İtalya Serie A Ligi
O
7
G
5
B
2
M
0
P
17
16
Attığı Gol
3
Yediği Gol
+13
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Roma 16 / 3

İç Saha / Deplasman Performansı

Roma İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 1 / 0
Gol
10 – 3

Roma (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 17 puanla 2. sırada.

Slovan Bratislava (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. (Slovakya Süper Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Roma G B B G G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Roma 2-0 Genoa İtalya Serie A Ligi G
  • 14.10.2026 Roma 3-4 Real Madrid Şampiyonlar Ligi M
  • 11.10.2026 Como 0-0 Roma İtalya Serie A Ligi B
  • 19.09.2026 Roma 2-2 Inter İtalya Serie A Ligi B
  • 14.09.2026 Torino 0-2 Roma İtalya Serie A Ligi G
Slovan Bratislava

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Spartak Trnava 0-3 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G
  • 14.10.2026 Slovan Bratislava 0-3 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 MFK Skalica 1-1 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi B
  • 19.09.2026 Komarno 1-2 Slovan Bratislava Slovakya Süper Ligi G
  • 16.09.2026 Nitra 1-3 Slovan Bratislava Slovakya Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Roma, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Hücumda Donyell Malen öne çıkarken, defansta yaşanan eksiklikler dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Roma

4 eksik
Mile Svilar Sakat Ayak Parmağından Sakat
Bryan Cristante Sakat Diz Sakatlığı
Paulo Dybala Sakat Kas Sakatlığı
Manu Kone Sakat Kas Sakatlığı

Slovan Bratislava

3 eksik
Mykola Kukharevych Sakat
Adam Griger Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Manasse Kianga Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Roma kadrosunda Mile Svilar (Sakat - Ayak Parmağından Sakat), Bryan Cristante (Sakat - Diz Sakatlığı), Paulo Dybala (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Manu Kone (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Slovan Bratislava kadrosunda Mykola Kukharevych (Sakat), Adam Griger (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Manasse Kianga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Donyell Malen Donyell Malen Roma 6 Gol 0 Asist
Paulo Dybala Paulo Dybala Roma 0 Gol 4 Asist
Matias Soule Matias Soule Roma 2 Gol 1 Asist
Gianluca Mancini Gianluca Mancini Roma 0 Gol 2 Asist

Donyell Malen 6 golle Roma'nın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Sıkça Sorulan Sorular
Roma - Slovan Bratislava maçı ne zaman?

20 Ekim 2026

Roma - Slovan Bratislava maçı saat kaçta?

22:00

Roma - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Roma - Slovan Bratislava maçında hangi oyuncular eksik?

Mile Svilar, Bryan Cristante, Paulo Dybala, Manu Kone, Mykola Kukharevych, Adam Griger, Manasse Kianga.

Roma ve Slovan Bratislava'nın ligde kaç puanı var?

Roma'nın 17 puanı, Slovan Bratislava'nın puanı bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
AS Roma
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