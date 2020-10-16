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Romanya Büyükelçisi Şopanda Büyükşehir’i ziyaret etti

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda ve beraberindeki heyeti kabul etti.İşadamı Semih Beken’in Romanya’nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanması nedeniyle Antalya’da bulunan Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Romanya’nın Ankara Fahri Konsolosu Erdal Bolat, Tam Yetkili Bakan Marian Postelnicu’nun da aralarında olduğu heyet Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu ziyaret etti.Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, büyükelçi ve beraberindekileri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Romanya Büyükelçisi Şopanda Büyükşehir’i ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda ve beraberindeki heyeti kabul etti.
İşadamı Semih Beken’in Romanya’nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanması nedeniyle Antalya’da bulunan Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Romanya’nın Ankara Fahri Konsolosu Erdal Bolat, Tam Yetkili Bakan Marian Postelnicu’nun da aralarında olduğu heyet Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu ziyaret etti.
Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, büyükelçi ve beraberindekileri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Romanya Antalya Fahri Konsolosu olarak atanan Semih Beken’e hayırlı olsun dileklerini ileten Hacıarifoğlu, “Semih Beken , bu işi Antalya’da en iyi yapacak arkadaşlarımızdan birisidir. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz” dedi.
"Geçmiş olsun dileği"
Konsolos Semih Beken ise başta turizm olmak üzere Antalya ile Romanya arasında her alanda ilişkileri daha da ileriye taşımak için gayret göstereceğini söyledi.
Gabriel Şopanda ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin sonunda karşılıklı hediyeler verildi.

Romanya Büyükelçisi Şopanda Büyükşehir’i ziyaret etti

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