Römorka çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta, traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Eşme - Kula yolu üzerinde Ala Habalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halil Gürmen, kontrolündeki 64 EH 138 plaklı traktörle seyir halindeyken Hacı Erdem, idaresindeki 45 RA 2516 plakalı motosikletiyle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hacı Erdem motosikletten savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Hacı Erdem’i Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kaldırıldığı hastanede Hacı Erdem, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

