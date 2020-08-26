Römorktan düşen şahıs hayatını kaybetti

Uşak’ta, mısır tarlasında çalışırken hareket halindeki traktörün römorkundan düşen şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ahat Köyünde meydana geldi. İddialara göre mısır tarlasında çalıştıkları esnada Ali Ertuğrul (55), Mehmet Döner idaresindeki 10 L 1471 plakalı traktörün römorkundan dengesini kaybederek düştü. Tarlada çalışan vatandaşların ihbarları üzerine tarlaya 112 Sağlık Ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Sağlık ekiler, ağır yaralanan Ali Ertuğrul’u Banaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Ali Ertuğrul hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Mehmet Döner ise Jandarma ekiplerince göz altına alındı.

