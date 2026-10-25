Ronaldinho 46 yaşında sahalara geri dönüyor! İşte hedefi...

Futbol tarihinin efsane isimlerinden Ronaldinho, yıllar sonra yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşan ve kulüpten hisse alan 46 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, 15 Kasım'da Forli karşısında forma giyeceği açıklandı.

RONALDINHO SAHALARA DÖNÜYOR

2018 yılında futbolu bıraktığını açıklayan Ronaldinho, Ravenna'nın yerel rakibi Forli ile oynayacağı karşılaşmada yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kulüp, bu gelişmeyi "Sihir hiç kaybolmadı. Şimdi onu yeniden sahaya taşıma zamanı." sözleriyle duyurdu.

300'ÜNCÜ GOLÜNÜ HEDEFLİYOR

Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Ronaldinho, kariyerinde Barcelona, Paris Saint-Germain ve Milan formalarını giydi. 2005 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldız, son resmi maçına 2015'te Fluminense formasıyla çıktı.

Ravenna ile anlaşmasının ardından sahaya çıkıp çıkmayacağı kesinleşmeyen Ronaldinho, kariyerinin 300'üncü golünü atma ihtimaliyle ilgili soruya "Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur." yanıtını vermişti.

Brezilyalı yıldız, futbolculuğun yanı sıra arkadaşı Ignazio Cipriani'nin sahibi olduğu Ravenna'dan hisse de satın aldı.