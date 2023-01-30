Ronaldo için hayatının şoku! Geldiği gibi gidiyor mu? Yeni hocası öyle bir açıklama yaptı ki...

Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri hiç de iyi başlamadı. Daha imzası bile kurumayan Ronaldo için teknik direktörü ilginç bir açıklamada bulundu.

"TEKRAR AVRUPA'YA DÖNECEK"

Suudi ekibi, Ronaldo ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamasına rağmen Al-Nassr teknik direktörü Rudi Garcia'dan ilginç bir itiraf geldi. Rudi Garcia, "Cristiano, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve kariyerini Al-Nassr'da sonlandırmayacak. Tekrar Avrupa'ya dönecektir." diye konuştu.

TARİHİN EN BÜYÜK SÖZLEŞMESİ

Al-Nassr, Portekizli yıldızla futbol tarihinin en yüksek sözleşmesini imzalayarak 200 milyon Euro gibi bir yıllık ücretle anlaşmıştı.

"BAYERN YA DA CHELSEA!

Ronaldo, menajeri olan Jorge Mendes'e "Bayern münih ya da Chelsea'de oynamak istiyorum. Ya o takımlara transfer edersin ya da yollarımız ayrılır" dediği öğrenilmişti. Mendes'in Ronaldo'ya cevabı ise herkesi şoke etmişti.

