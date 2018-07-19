SPOR

Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!

İTALYA HABERLERİ  | 19.07.2018 22:21 | Son Güncelleme

İtalyan devi Juventus'un yeni transferi Cristiano Ronaldo Yunanistan'da tatili yaparken kaldığı otelin çalışanlarına toplam 20 bin 150 euro (113 bin 12 TL) bahşiş bıraktığı ortaya çıktı.

Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!

Juventus’un çiçeği burnunda transferi Cristiano Ronaldo 2018 Dünya Kupası sonrası tatil için gittiği Yunanistan’daki Costa Navarino oteli çalışanlarına 20.150 euro (113.12 TL) bahşiş bıraktığı belirtildi.

MAHREMİYETE SAYGI BAHŞİŞ GETİRDİ

Costa Navarino Oteli yönetiminden ve çalışanlarından mahremiyet ve sosyal medya konusunda ricada bulunan Ronaldo’nun, hiçbir sızma olmaması sonrası bu bahşişi bıraktığı belirtildi. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun bıraktığı tüm bahşişin otel çalışanları tarafından eşit bir şekilde bölüşüldüğü ifade edildi.

Cristiano Ronaldo, Costa Navarino’dan sonra direkt İtalya’nın Torino kentine gitmiş ve yıllık 30 milyon Euro kazanacağı sözleşme için İtalyan devi Juventus’a imza atmıştı.

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!
Cengiz Ünder'e dev talip!Cengiz Ünder'e dev talip!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo juventus

En Çok Okunan Haberler

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Galatasaray'ın Cedric Carrasso'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi

Galatasaray'ın Cedric Carrasso'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi

Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Serdar Gürler trafik kazası geçirdi!

Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin

Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin

Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik

Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!

Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!

Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!

Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!

Cengiz Ünder'e dev talip!

Cengiz Ünder'e dev talip!

Cengiz Ünder'in tercümanı, İtalyanca soruları İtalyanca çevirdi!

Cengiz Ünder'in tercümanı, İtalyanca soruları İtalyanca çevirdi!

Cengiz Ünder'den tercümana 'Abi Türkçe anlatacaktın'

Cengiz Ünder'den tercümana 'Abi Türkçe anlatacaktın'

Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi

Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.