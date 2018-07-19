Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!

Juventus’un çiçeği burnunda transferi Cristiano Ronaldo 2018 Dünya Kupası sonrası tatil için gittiği Yunanistan’daki Costa Navarino oteli çalışanlarına 20.150 euro (113.12 TL) bahşiş bıraktığı belirtildi.
MAHREMİYETE SAYGI BAHŞİŞ GETİRDİ
Costa Navarino Oteli yönetiminden ve çalışanlarından mahremiyet ve sosyal medya konusunda ricada bulunan Ronaldo’nun, hiçbir sızma olmaması sonrası bu bahşişi bıraktığı belirtildi. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun bıraktığı tüm bahşişin otel çalışanları tarafından eşit bir şekilde bölüşüldüğü ifade edildi.
Cristiano Ronaldo, Costa Navarino’dan sonra direkt İtalya’nın Torino kentine gitmiş ve yıllık 30 milyon Euro kazanacağı sözleşme için İtalyan devi Juventus’a imza atmıştı.
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