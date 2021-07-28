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Ronaldo listede gerilere düştü! İşte rekor bedelle transfer olan en pahalı futbolcular...

28.07.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda futbolcuların artan bonservis bedelleri ve bu bedelleri düşünmeden ödeyen kulüpler, transfer piyasasının altını üstüne getirdi. 100 milyon euro gibi çılgın rakamlar tek bir oyuncuya ödenir duruma geldi. İşte Transfermarkt verileriyle içlerinde Neymar, Mbappe ve Ronaldo gibi yıldızların bulunduğu, en pahalı transferler listesi!

Ronaldo listede gerilere düştü! İşte rekor bedelle transfer olan en pahalı futbolcular...

Avrupa'da bazı kulüpler elde ettiği başarılarıyla bütçesini arttırırken bazıları zengin iş adamları tarafından satın alınıp dünya devi haline getiriliyor. Bu dünya devleriyle transfer döneminde rekabet etmek neredeyse imkansız. İşte PSG, Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin yıldız futbolcular için ödediği bonservis bedelleri!

NEYMAR (222 MİLYON €)

Santos'tan Barcelona'ya 88 milyon euro'ya transfer olan Neymar, 3 yıl sonra PSG'nin yolunu tuttu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen PSG, Neymar için Barcelona'ya 222 milyon euro ödedi. Bu transfer futbol tarihinin en pahalı transferi oldu.

KYLIAN MBAPPÉ (145 MİLYON €)

Henüz 19 yaşında Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappé, 145 milyon euro'luk ücretiyle en pahalı ikinci transfer konumunda. Birçok futbol sever, Mbappé'nin geleceğin en iyi futbolcusu olacağından emin.

PHILIPPE COUTINHO (135 MİLYON €)

Neymar'ı PSG'ye satan Barcelona, onun yerini Livepool'dan Philippe Coutinho ile doldurmak istedi. Coutinho için 135 milyon euro'yu gözden çıkaran Barcelona yönetimi, oyuncudan beklediği verimi alamadı.

OUSMANE DEMBÉLÉ (135 MİLYON €)

20 yaşındaki Dembélé, Dortmund'daki etkili performansıyla Barcelona yönetiminin dikkatini çekti. Barcelona, Dembélé için Dortmund'a 135 milyon euro ödedi.

JOAO FÉLIX (127 MİLYON €)

Antoine Griezmann'ı Barcelona'ya kaptıran Atletico Madrid, Griezmann'ın yerine 19 yaşındaki genç yetenek Joao Félix'i transfer etti. Félix için 127 milyon euro ödeyen Atletico Madrid, o dönem oldukça eleştirilmişti. Joao Félix inişli çıkışlı performansıyla hala tartışma konusu oluyor.

ANTOINE GRIEZMANN (120 MİLYON €)

Atletico Madrid'de harikalar yaratan Antoine Griezmann, beş yıl burada oynadıktan sonra 2019 yılında Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona Griezmann için Atletico Madrid'e 120 milyon euro ödedi.

CRISTIANO RONALDO (117 MİLYON €)

Dünya'nın en iyi iki oyuncusundan biri olan Ronaldo, Real Madrid'de yaşadığı başarılarla dolu 9 yılın ardından 2018'de Juventus'a transfer oldu. Juventus, Cristiano için Real Madrid'e 117 milyon euro ödedi. Cristiano Ronaldo etkili performansını Juventus'da da göstermeye devam ediyor.

EDEN HAZARD (115 MİLYON €)

Chelsea'deki bireysel performansıyla, dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan Eden Hazard, 2019 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid, Hazard için 115 milyon euro ödedi. Hazard yaşadığı sakatlıklar ve form tutamaması sebebiyle Real Madrid taraftarları için bir hayal kırıklığı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Neymar
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