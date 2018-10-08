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Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!

İTALYA HABERLERİ  | 08.10.2018 19:45 | Son Güncelleme

Bir mankene tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo için polis, flaş bir karar aldı.

Alınan karar kapsamında soruşturma genişletildi...

Ronaldo'nun eski sevgilileri, tecavüz davasında ifade verecek

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ABD'li model Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Cristiano Ronaldo'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD'li model Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Cristiano Ronaldo'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Polis, Portekizli futbolcunun eski sevgililerinin ifadelerine başvurma kararı aldı.

Polis, Portekizli futbolcunun eski sevgililerinin ifadelerine başvurma kararı aldı.
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Olayı soruşturan dedektifler, Ronaldo'nun daha önce ilişki yaşamış olduğu kadınlara saldırdığına dair herhangi bir işaret olmadığını ancak yeminli ifade almanın zorunlu olduğunu belirtti.

Olayı soruşturan dedektifler, Ronaldo'nun daha önce ilişki yaşamış olduğu kadınlara saldırdığına dair herhangi bir işaret olmadığını ancak yeminli ifade almanın zorunlu olduğunu belirtti.
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Mayorga'nın avukatı Leslie Stovall, eski sevgililerinin soruşturulmasının, Ronaldo'nun tecavüzcü olduğuna dair ipuçları verebileceğini iddia etti.

Mayorga'nın avukatı Leslie Stovall, eski sevgililerinin soruşturulmasının, Ronaldo'nun tecavüzcü olduğuna dair ipuçları verebileceğini iddia etti.
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İşte ifadesine başvurulacak Ronaldo'nun eski sevgilileri;

İşte ifadesine başvurulacak Ronaldo'nun eski sevgilileri;
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GEMMA ATKINSON

GEMMA ATKINSON
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GEMMA ATKINSON

GEMMA ATKINSON
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KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN
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KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN
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PARIS HILTON

PARIS HILTON
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PARIS HILTON

PARIS HILTON
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IRINA SHAYK

IRINA SHAYK
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IRINA SHAYK

IRINA SHAYK
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cristiano ronaldo Gemma Atkinson irina shayk Kim Kardashian paris hilton

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