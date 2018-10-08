Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!

1 / 13 ABD'li model Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Cristiano Ronaldo'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

3 / 13 Olayı soruşturan dedektifler, Ronaldo'nun daha önce ilişki yaşamış olduğu kadınlara saldırdığına dair herhangi bir işaret olmadığını ancak yeminli ifade almanın zorunlu olduğunu belirtti.