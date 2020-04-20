SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama olay oldu

Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama olay oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, karantina sürecinde gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir stadyumda antrenman yaparken görüntülenen Portekizli yıldızın, pijamasının değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo yine sosyal medyayı sallamayı başardı.Ronaldo, koronavirüs nedeniyle evde ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Sporunu yaparken gündelik yaşantısını da sosyal medyadan paylaşıyor. Yıldız oyuncunun çocuğuna yemek yedirirken üzerinde görünen pijaması olay oldu.

ronaldoooo

TOPLAMI 3 BİN EURO

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Portekizli yıldız Ronaldo'nun giydiği pijama ve diğer aksesuarların toplam değerinin yaklaşık 3 bin euro olduğunu yazdı. Ronaldo'nun Dior pijamasının fiyatı 2 bin 40 euro, Givenchy tişörtünün 500 euro, Docd Gabbana terliklerinin ise 400 euro olduğu belirtildi.

ronaldo11


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Ronaldo'ya koronavirüs şoku!Ronaldo'ya koronavirüs şoku!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ronaldo pijama

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Ronaldo'ya koronavirüs şoku!

Ronaldo'ya koronavirüs şoku!

F.Bahçe'nin yengesinden olay paylaşım!

F.Bahçe'nin yengesinden olay paylaşım!

Yıldız futbolcu o kavgayı anlattı!

Yıldız futbolcu o kavgayı anlattı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 1 milyar dolar...

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 1 milyar dolar...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama olay oldu

Ronaldo'nun bu kez de pijaması olay oldu!

Unai Emery'nin karısını aldattığı, sevgilisini de aldattığı iddia edildi

Dünyaca ünlü teknik adam 3 kadını birden aldattı

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var

Fatih Terim'e mesaj var

Koronavirüs Ronaldo’nun kaldığı adaya sıçradı

Ronaldo'ya koronavirüs şoku!

Türkmenistan ligi koronavirüse rağmen başladı!

Koronavirüse rağmen ligi başlattılar!

Diletta Leotta sosyal medyayı salladı

Diletta Leotta'nın Instagram paylaşımı olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.