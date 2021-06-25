''Ronaldo'nun sevincine anlam veremedim''

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, EURO 2020'ye talihsiz şekilde veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Marco Rossi, Portekiz'e 3-0 yenildikleri maçta iki gol atan Cristiano Ronaldo'nun sevincine tepki gösterdi.

"ANLAM VEREMEDİM"

İtalyan teknik adam "Cristiano Ronaldo tartışılmaz bir isim ama bazen hareketleri can sıkıcı olabiliyor. Bizim maçta penaltıdan gol attıktan sonra Avrupa Şampiyonu olmuş gibi sevindi. İnsanlar bunu görüyor. Ronaldo'nun bu sevincine anlam veremedim." ifadelerini kullandı.

Geleceği hakkında da konuşan Marco Rossi "Macaristan ile yoluma devam edeceğim, mutluyum. Şimdilik İtalya'ya dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

