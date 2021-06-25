SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. ''Ronaldo'nun sevincine anlam veremedim''

''Ronaldo'nun sevincine anlam veremedim''

25.06.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Cristiano Ronaldo'nun gol sevincine tepki gösterdi.

''Ronaldo'nun sevincine anlam veremedim''

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, EURO 2020'ye talihsiz şekilde veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Marco Rossi, Portekiz'e 3-0 yenildikleri maçta iki gol atan Cristiano Ronaldo'nun sevincine tepki gösterdi.

"ANLAM VEREMEDİM"

İtalyan teknik adam "Cristiano Ronaldo tartışılmaz bir isim ama bazen hareketleri can sıkıcı olabiliyor. Bizim maçta penaltıdan gol attıktan sonra Avrupa Şampiyonu olmuş gibi sevindi. İnsanlar bunu görüyor. Ronaldo'nun bu sevincine anlam veremedim." ifadelerini kullandı.

Geleceği hakkında da konuşan Marco Rossi "Macaristan ile yoluma devam edeceğim, mutluyum. Şimdilik İtalya'ya dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus Macaristan Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Beklenen oldu! Messi imzayı attı

Beklenen oldu! Messi imzayı attı

Milli maçın ortasında Müslüm Gürses şarkısı çaldı

Milli maçın ortasında Müslüm Gürses şarkısı çaldı

Anlaşma tamam! İlk transfer geliyor

Anlaşma tamam! İlk transfer geliyor

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimine müjde!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimine müjde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.