Rönesans tablosu gibi! Yağmur altında karşılaşan Chelsea ile Manchester City'nin maçında toplam 8 gol çıktı

Chelsea ile Manchester City kıran kırana geçen maçta 4-4 berabere kaldı. Manchester City'nin gollerini Haaland (2), Akanji ve Rodri kaydetti. Chelsea'nin gollerini ise; Thiago Silva, Sterling, Jackson ve 90+5'inci dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.

İLK TAKIM OLDULAR

Chelsea, Ekim 2022’deki Manchester United’dan sonra Manchester City’ye dört gol atan ilk takım oldu.

DRAMATİK SON

Mücadelenin sonuna 4-3 önde giren Manchester City, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde kalesinde penaltı pozisyonuyla karşı karşıya kaldı. Eski takımına karşı topun başına geçen Cole Palmer, soğukkanlı bir şekilde bitirerek durumu 4-4'e getirdi ve maç bu şekilde sonuçlandı.

MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİLER

Alınan bu beraberliğin ardından liderliğe yükselen Manchester City, milli araya lider girmeyi başardı.

1-) Manchester City: 28

2-) Liverpool: 27

3-) Arsenal: 27

4-) Tottenham: 26

5-) Aston Villa: 25





