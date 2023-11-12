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  4. Rönesans tablosu gibi! Yağmur altında karşılaşan Chelsea ile Manchester City'nin maçında toplam 8 gol çıktı

Rönesans tablosu gibi! Yağmur altında karşılaşan Chelsea ile Manchester City'nin maçında toplam 8 gol çıktı

12.11.2023 21:43 | Son Güncelleme:
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Chelsea ile Manchester City, Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada 4-4 berabere kaldı. Gol düellosuna sahne olan mücadele dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Alınan bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 28'e çıkardı ve zirveye oturdu. Chelsea ise 16 puana çıktı.

Cole Palmer

Cole Palmer

İNG İngiltere
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Chelsea ile Manchester City kıran kırana geçen maçta 4-4 berabere kaldı. Manchester City'nin gollerini Haaland (2), Akanji ve Rodri kaydetti. Chelsea'nin gollerini ise; Thiago Silva, Sterling, Jackson ve 90+5'inci dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.

İLK TAKIM OLDULAR

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Chelsea, Ekim 2022’deki Manchester United’dan sonra Manchester City’ye dört gol atan ilk takım oldu.

DRAMATİK SON

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Mücadelenin sonuna 4-3 önde giren Manchester City, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde kalesinde penaltı pozisyonuyla karşı karşıya kaldı. Eski takımına karşı topun başına geçen Cole Palmer, soğukkanlı bir şekilde bitirerek durumu 4-4'e getirdi ve maç bu şekilde sonuçlandı.

MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİLER

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Alınan bu beraberliğin ardından liderliğe yükselen Manchester City, milli araya lider girmeyi başardı.

1-) Manchester City: 28
2-) Liverpool: 27
3-) Arsenal: 27
4-) Tottenham: 26
5-) Aston Villa: 25

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