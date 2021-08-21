Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham ikinci çocuklarını bekliyorlar

Rosie Huntington-Whiteley, vücuda oturan ve karnını ortaya çıkaran beyaz bir midi elbise giyerek hamile olduğunu paylaştı. 2010’dan beri birlikte olan ve 2016’da nişanlanan Whiteley ve Jason Statham’ın Jack isimli dört yaşında bir oğulları var.

EVLENMEK İÇİN ACELE ETMİYORLAR

Çift, evlenmek için acele etmeme kararı aldıklarını ve kendileri için bir öncelik olmadığını daha önce verdikleri bir röportajda belirtmişlerdi.

Whiteley aynı röportajda evlilikle ilgili şu sözleri söyledi: “Uzun zamandır işimize çok odaklandık ve Jack geldi. Kesinlikle konuşuyoruz, o zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca bizim için büyük bir öncelik değil, çok mutluyuz.”

Röportajda ünlü model ilişkileri ile ilgili tüm sorulara açıkça cevap verdi.

Ayrıca kendisi ve Jason Statham arasındaki boy farkı sorulduğunda, “Topuklu ayakkabılarla kesinlikle ondan daha uzunum. 11 yıl oldu, bu konuda iyi hissettiğine eminim” diye yanıtladı.

İlk tanıştıkları zaman hakkında konuşurken de şunları söyledi: “2009’da Londra’da bir partide tanıştık! Anlık kimyaydı.”

