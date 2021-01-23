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Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

23.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Güzel hedefler peşinde koşabilmemiz adına üç puan bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz" - Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Takım olarak skor 0-0 iken iyi oynuyoruz ama 1-0 geriye düştüğümüzde daha iyi oynamamız lazım. Bugün bunu başaramadık"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Güzel hedefler peşinde koşabilmemiz adına üç puan bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi.

Ligin ilk yarısında yaptıkları son 4 maçı kazandıklarını hatırlatan Sözeri, şöyle konuştu:

"Araya devre arası ve kamp girdi. Ne olacağını biz de merak ediyorduk çünkü yeni kurulmuş bir takım bu tarz aralarda biraz sıkıntı yaşayabilir. Çok şükür bugün gerçekten sahada iyi mücadele ettik, oyuncularım verilen görevleri eksiksiz yaptı. Rüzgar iyi oyuna engel oldu, önde baskıyla rakibi hataya zorlayarak pozisyon bulacağımızı düşünmüştük ve nitekim golü de öyle bulduk. Dolayısıyla oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten terlerini akıttılar, takımımızda güzel bir rekabet ortamı oluştu.

Taha ve Torje gibi güzel transferler de yaptık. Takımımızın form grafiği de gayet iyi. Bu durum bizi biraz zorlayacak ama olsun, rekabet ortamı iyidir. Güzel hedefler peşinde koşabilmemiz adına üç puan bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum, camiamıza hayırlı olsun. Bugün güzel hedefler peşinde koşacaksak ki koşmak istiyoruz. Bandırma şehrine ve camiasına yakışır bir mücadele içindeyiz, inşallah bunun da devamını getirmek en büyük arzumuz."

Sözeri, hiçbir zaman rehavete kapılmayacaklarını ve aldıkları sonuca göre maç maç hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

- Uçar: "Geriye düştüğümüzde daha iyi oynamamız lazım"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, son 4 maçını kazanan bir takıma karşı oynadıklarını dile getirdi.

Uçar, maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Maçın başında oyun istediğimiz şekilde gidiyordu. Bireysel hatalardan dolayı geriye düştük, sonrasında daha dominant olan takım bizdik ama maalesef ofans hattında maçın tamamında gereken üretkenliği gösteremedik. Takım olarak skor 0-0 iken iyi oynuyoruz ama 1-0 geriye düştüğümüzde daha iyi oynamamız lazım. Bugün bunu başaramadık. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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