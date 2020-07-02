RoyalCert, TAB Gıda restoranlarına "güvenli turizm sertifikası" vermeye başladı

İlk denetleme faaliyetini Burger King'in Taksim Meydanı'ndaki şubesinde gerçekleştiren RoyalCert, salgın süresince zorunlu olan sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yerine getiren şubeye Güvenli Turizm Belgesi verdi. Belge, RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı tarafından TAB Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Caner Dikici'ye takdim edildi.

RoyalCert, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında denetleme ve belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor.

"Ülkemiz hem restoranları hem otelleri hem de tur şirketleriyle yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya tam anlamıyla hazır. Bu kapsamda turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Burger King'in denetlenmesi çok önemli ve kıymetli. Hem ülkemizin hem de TAB Gıda'nın bir adım önde oluşturdukları bu farkındalığın ülkemize gelecek yabancı misafirlerimiz için de bir ipucu olacağını vurgulamak isterim."

Alphan Namlı, 32 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak olarak hem güvenli turizmi hem de TAB Gıda ile yaptıkları iş birliğini yabancılara anlattıklarını belirterek, "Biz heyecanla anlatıyoruz, muhataplarımız da heyecanla dinliyorlar ve bizi örnek alıyorlar. Ülkemizi farklı kılan bu sertifikasyon programını anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Program dışında kalan sektörlerdeki işletmeleri de belgelendiriyoruz"

Namlı, sertifikasyon programının 1 Temmuz itibarıyla 50 oda ve üzeri kapasiteye sahip oteller için zorunlu hale getirildiğini kaydederek, "Diğer tüm kuruluşlar gibi RoyalCert olarak biz de program dışında kalan sektörlerdeki işletmeler için SAFE (Safety Assassment for Enterprisers) Güvenlik Değerlendirmesi sertifikasyonlarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Artık dünyanın yeni bir döneme geçiş yaptığını anlatan Namlı, işletmelerin sadece bu salgın için değil olası tüm pandemiler için önleyici, anında karşılık verebileceği ve uyum sağlayabileceği standart yaklaşımları öne çıkaracağını sözlerine ekledi.