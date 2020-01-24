RTÜK Başkanı Şahin: "Hedefimiz şiddetten arındırılmış değerlerimize saygılı bir ekran oluşturmak"

Şahin, ekranlardaki şiddetin sebebinin reyting olduğunu ifade etti.

- "Geçen yıl 65 lisans iptali verildi"

Vatandaşların ALO RTÜK hattını çok iyi kullandığını dile getiren Şahin, kuruma şikayetlerin farklı platformlardan ulaştığını bildirdi.

Şahin, geçen yıl değerlendirmeye alınan şikayetler arasından 2 bin 25 müeyyide şekli uyguladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Uygulanan müeyyidelerin toplam parasal değeri 31 milyon 844 bin lira. 134 adet program durdurmuşuz, 114 kez geçici yayın durdurma vermişiz, 65 kez de lisans iptali vermişiz. Lisans iptali bizde en son tercih edeceğimiz uygulayacağımız bir yöntem. Halkımızı yanlış yönlendiren, sağlığını tehdit eden, halkımızı kandıran kanallara bunları uyguluyoruz. Halkımızın sağlığıyla oynayan, onları kandıran, ahlakıyla oynayacak olan yöntemlerle satış yapmaya çalışıyorlar. Bunları tasvip etmiyoruz, ciddi mücadelemiz var.

Bunların sürelerinin kısaltılması için Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir talimat buyurdular. Hukukun kısaltılması ve hızlıca uygulanması için de yeni bir yöntem gelecek. Bunlarla mücadelemiz devam ediyor. RTÜK'ün bunlarla ilgili hiçbir şey yapmadığı algısı var. Hayır, yapıyoruz. Bu tür kanallarla mücadelemizi sadece başkan olarak ben değil bütün üst kurul üyelerimizle, oy birliğiyle aldığımız kararlarla mücadelemizi devam ettiriyoruz."