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RTÜK'ten 'Camdaki Kız'daki tartışma yaratan sahneye ceza

28.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin çok tartışılan dizisi Camdaki Kız için RTÜK, Kanal D'ye para cezası verdi. Dizideki bekaret kontrolü sahnesi çok sayıda şikayet almıştı.

RTÜK'ten 'Camdaki Kız'daki tartışma yaratan sahneye ceza

Her bölümü yoğun olarak izleyici şikâyeti alan dizi RTÜK’ün masasına geldi. Toplantıda “Camdaki Kız” raporunu etraflıca analiz eden RTÜK Üyeleri, dizinin bazı sahnelerinde milli, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığını belirledi.

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"FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET"

Dizide “Nalan” karakterinin annesi tarafından baskı ve kontrol altında tutulduğu, devamlı psikolojik şiddete, bazı anlarda ise fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelere yer verildiği ayrıca diğer karakter “Sedat”ın ise evli bir kadınla olan ilişkisinin anlatıldığı, “Nalan” karakteri ile evlenme arifesinde olan “Sedat”ın evli bir kadın olan “Canan” karakteriyle olan gayrimeşru ilişkisi temelinde oluşturulan hikayenin Türk toplumu tarafından kabul görmesi mümkün olmayan bir ilişki modeli olduğunu belirleyen Üst Kurul, Kanal D’ye yaptırım kararı aldı.

"ZORLA BEKARET KORSESİ GİYDİRİLMESİ..."

RTÜK, başka bir sahnede de annesi tarafından “Nalan” karakterine küçüklükten itibaren bekaret korsesi olarak adlandırılan bir kıyafetin zorla giydirilmesi, bu nedenle “Nalan”ın gün içerisinde tuvalete bile gidememesi, henüz ilköğretim çağındayken korseyi çıkardığı gerekçesiyle bütün arkadaşlarının önünde dövülmesi sahnelerinde fiziksel şiddet unsurlarını tespit etti.

PARA CEZASI VERİLDİ

Raporu hazırlayan uzmanın, 6112 sayılı Kanunda bulunan yayınlar "manevî değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez sonunda Kanal D’ye idari para cezası verilmesine karar verdi. " maddelerinin ihlal edildiği önerisini haklı gören Üst Kurul, müzakerelerin sonunda Kanal D’ye idari para cezası verilmesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Camdaki Kız dizisi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Para cezası kestiniz ne oldu.? Toplumun yapısı düzeldi mi? Dizilerde kamu kurumlarını ceza evlerini ve çalışanlarını kötüleyen aşağılayan dizileri yayınlandıktan sonra ceza kesseniz ne olacak. Cebiniz para dolacak başka hiçbir işe yaramayacak.
sevimsizlik saglam insanın piskolojisini bozar bu dizi
insanı bunalıma sürükleyen dizi kesinlikle seyretmeyin

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